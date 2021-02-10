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В Пензенской области число пунктов вакцинации от коронавируса выросло до 44

14:29 | 10.02.2021 | Медицина

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Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Число пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции выросло в Пензенской области до 44. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона, распространенном в среду, 10 февраля.

В Пензенской области число пунктов вакцинации от коронавируса выросло до 44. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь, помимо государственных учреждений здравоохранения, прививку от COVID-19 можно сделать и на базе нескольких негосударственных медицинских организаций», — отмечается в тексте.

В добавляется, что пункты вакцинации открыты в поликлиниках №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 и 14 города Пензы, на базе межрайонных больниц в Кузнецке, Каменке, Сердобске и Нижнем Ломове, 25 районных и участковых больниц.

Из сообщения также следует, что прививку можно получить в медсанчасти №59 в Заречном, на базе АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова», в клиническом медцентре ПГУ, больнице «РЖД-Медицина» и клинико-диагностическом центре «Медиклиник».

«Запись на вакцинацию доступна на едином портале государственных услуг Российской Федерации. По состоянию на 10 февраля на прививку записались 7 тыс. 272 человека», — уточняется в тексте.

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