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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,3%

16:33 | 10.02.2021 | Медицина

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Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Пензенской области за неделю снизилась на 0,3%: число зарегистрированных случаев ОРВИ в период с 1 по 7 февраля уменьшилось до 3 тыс. 181. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 61,5%», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается в Каменском, Лопатинском, Нижнеломовском и Мокшанском районах.

«В Пензе в течение пятой недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями ниже предыдущей недели на 8,2%», — добавляется в сообщении.

В тексте сказано, что в областном центре суммарная заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 63,1%.

«Случаев гриппа не зарегистрировано», — подчеркивается в нем.

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