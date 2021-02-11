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В Пензе пройдет конференция «Молекулярная диагностика в онкологии»

14:46 | 11.02.2021 | Медицина

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Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Молекулярная диагностика в онкологии» пройдет в пензенском онкодиспансере в предстоящую пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе пройдет конференция «Молекулярная диагностика в онкологии». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мероприятии примут участие специалисты областного онкологического диспансера, центров амбулаторной онкопомощи, а также врачи районных и межрайонных больниц.

Будут обсуждаться вопросы, связанные с внедрением современных методов лабораторной молекулярно-генетической диагностики в практику пензенских специалистов.

В качестве главного спикера на конференцию приглашен заведующий научным отделом биологии опухолевого роста Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Евгений Имянитов.

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