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Глава пензенского Минздрава сообщил об уменьшении числа заразившихся COVID-19

10:56 | 15.02.2021 | Медицина

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Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил об уменьшении числа заразившихся COVID-19.

Глава пензенского Минздрава сообщил об уменьшении числа заразившихся COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество заболевших уменьшается. Оно уменьшилось более чем в два раза. На амбулаторном лечении находятся около 3 тыс. пациентов. На стационарном лечении находятся 1 тыс. 400», — сказал он, выступая с докладом на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшемся в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 15 февраля.

По словам Александра Никишина, сокращено более 1,5 тыс. инфекционных коек, которые на время были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом.

«Начинают в плановом режиме работать бессоновская больница, госпиталь для ветеранов войн», — уточнил министр.

Он отметил, что особое внимание по-прежнему уделяется пациентам старше 65 лет, которые при наличии показаний в обязательном порядке проходят лечение в условиях стационара.

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