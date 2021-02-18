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В «Спутнике» открыта новая детская поликлиника

16:15 | 18.02.2021 | Медицина

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Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Новая детская поликлиника, построенная в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», открыта на улице Алой в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области.

В «Спутнике» открыта новая детская поликлиника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что данное учреждение востребовано в микрорайоне, в котором проживает большое количество семей с детьми.

«Поликлиника очень уютная, красивая», — сказал он, добавив, что она находится в шаговой доступности от многоквартирных жилых домов.

Иван Белозерцев выразил признательность руководителю строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову за возведение объекта в установленные сроки и с надлежащим качеством, несмотря на объективные трудности, обусловленные пандемией коронавируса.

В свою очередь Рафик Ибрагимов поблагодарил главу региона за внимание к «Спутнику» и содействие в развитии инфраструктуры.

В качестве подарка учреждению от застройщика он вручил сертификаты почти на полмиллиона рублей на оснащение поликлиники, в том числе на приобретение детской мебели.

В продолжение церемонии к присутствующим обратился главврач пензенской районной больницы Александр Лавров.

«Сегодня у нас радостный день. Сбылась, будем так говорить, наша мечта. Наконец у нас в районе появилась типовая детская поликлиника», — отметил он.

Александр Лавров особо обратил внимание на то, что учреждение укомплектовано современным оборудованием.

«Далеко не во всех поликлиниках Пензенской области такое оборудование есть», — констатировал он.

Главврач добавил, что перед коллективом стоит задача сделать все возможное для того, чтобы детская поликлиника в «Спутнике» стала одной из лучших в регионе.

Холдинг «Термодом» приступил к строительству детской поликлиники в селе Засечном Пензенской области в начале 2020 года.

Финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и районного. По данным областного правительства, общая стоимость проекта составила 366 млн. рублей, из них 82,5 млн. рублей потрачено на оборудование.

Здание переменной этажности — от двух до четырех этажей — имеет сложную конфигурацию. Обеспечен доступ маломобильных групп граждан.

Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Предусмотрена возможность получения медицинской помощи в условиях дневного стационара. В нем обустроено 15 коек.

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