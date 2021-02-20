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Вакцинацию от COVID-19 в Пензенской области не будут приостанавливать 23 февраля

09:36 | 20.02.2021 | Медицина

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Пенза, 20 февраля 2021. PenzaNews. Работа по вакцинации от COVID-19 не будет приостановлена в Пензенской области в День защитника Отечества, который является выходным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Вакцинацию от COVID-19 в Пензенской области не будут приостанавливать 23 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прививку первым компонентом вакцины можно получить всем желающим согласно предварительной записи», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что второй этап вакцинации также будет осуществляться 23 февраля — в соответствии с записью, сформированной в прививочном кабинете.

«В случае возникновения каких-то спорных вопросов или непредвиденных ситуаций во всех медицинских организациях работают круглосуточно телефоны дежурных администраторов», — напоминается в сообщении.

В тексте также уточняется, что 20 февраля поликлиники будут работать по графику понедельника, 22-го числа — по расписанию субботы.

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