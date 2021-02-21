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Врачи из Пензы изучили опыт лечения пациентов с COVID-19 в столичной больнице

10:44 | 21.02.2021 | Медицина

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Пенза, 21 февраля 2021. PenzaNews. Врачи пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи посетили городскую клиническую больницу №52 в Москве с целью изучения опыта лечения пациентов с COVID-19.

Врачи из Пензы изучили опыт лечения пациентов с COVID-19 в столичной больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сюда так же, как и к нам, поступают пациенты различной степени тяжести, преимущественно тяжелые», — отметила заместитель главврача пензенского областного клинического центра СВМП Джамиля Курмаева.

По ее словам, в обоих учреждениях врачи ежедневно обсуждают тактику лечения на консилиумах.

«Наши мнения о применении таргетной биологической терапии совпадают, поскольку это эффективно и является основным в лечении тяжелых пациентов», — сказала она.

Джамиля Курмаева добавила, что с начала пандемии сценарий развития болезни изучен, выработан порядок действий для каждого этапа.

«Однако вирус может преподнести сюрприз. Кроме того, течение болезни у каждого пациента имеет свои особенности, поэтому нам было интересно изучить комбинацию препаратов, которую используют именно московские коллеги», — пояснила она.

По ее мнению, завершившаяся командировка была полезной.

«Повышение профессиональных компетенций, обмен опытом, совершенствование знаний и непрерывное образование — это как раз то, чем в своей деятельности должен руководствоваться каждый врач, чтобы помогать нашим пациентам и спасать больных», — цитирует Джамилю Курмаеву пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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