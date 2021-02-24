Пензенцев пригласили на раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта Медицина

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Обследование с использованием аппарата люминисцентной стоматоскопии будет проводиться в пензенском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики 1 и 2 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Обследование при помощи лампы ФАС будет проводить врач-стоматолог пензенской стоматологической поликлиники», — сказано в анонсе.

В нем поясняется, что запись на прием ведется по телефону и через сайт Пенза-доктор.рф.

«Новообразования могут развиваться на языке, слизистой оболочке щек, на дне ротовой полости, слизистой оболочке верхней челюсти и твердого неба, мягком небе. Заболеваемость данной локализации увеличивается и определяется бытовыми привычками, питанием, воздействием внешней среды», — отмечается в сообщении.