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Пензенцев пригласили на раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта

15:06 | 24.02.2021 | Медицина

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Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Обследование с использованием аппарата люминисцентной стоматоскопии будет проводиться в пензенском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики 1 и 2 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пензенцев пригласили на раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обследование при помощи лампы ФАС будет проводить врач-стоматолог пензенской стоматологической поликлиники», — сказано в анонсе.

В нем поясняется, что запись на прием ведется по телефону и через сайт Пенза-доктор.рф.

«Новообразования могут развиваться на языке, слизистой оболочке щек, на дне ротовой полости, слизистой оболочке верхней челюсти и твердого неба, мягком небе. Заболеваемость данной локализации увеличивается и определяется бытовыми привычками, питанием, воздействием внешней среды», — отмечается в сообщении.

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