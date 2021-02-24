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В Пензе открыт второй сосудистый центр

18:05 | 24.02.2021 | Медицина

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Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Второй в регионе сосудистый центр начал работу на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

В Пензе открыт второй сосудистый центр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в среду, 24 февраля, проведены первые три операции с использованием современного ангиографического комплекса.

По словам заведующего отделением высоких технологий клинической больницы №6 Дмитрия Максимова, была выполнена коронарография.

«Также бригада врачей оказала и экстренную помощь пациентке с острой коронарной недостаточностью. Ей была проведена коронарография и стентирование правой коронарной артерии», — сказал он.

Дмитрий Максимов уточнил, что все операции прошли успешно, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

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