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В медсанчасть Заречного поступило новое высокотехнологичное оборудование

16:13 | 26.02.2021 | Медицина

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Заречный, 26 февраля 2021. PenzaNews. Новое высокотехнологичное оборудование, которое приобретено за счет средств, выделенных госкорпорацией «Росатом» производственному объединению «Старт» имени М.В. Проценко для оснащения медико-санитарной части №59, поступило в Заречный Пензенской области.

В медсанчасть Заречного поступило новое высокотехнологичное оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В частности, для диагностического отделения МСЧ №59 приобретен новый ультразвуковой сканер экспертного класса. [...] Кроме того, в медико-санитарную часть поставлены два комплекса суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, аппарат высокопоточной оксигенации. Для прачечных МСЧ №59 закуплены три производственные стиральные машины, которые облегчат процесс обработки и дезинфекции используемого в медучреждении постельного белья. Приобретены 50 ультрафиолетовых облучателей, применяемых для УФ-обработки помещений. Они установлены в городской и детской поликлиниках», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Заречного.

В нем добавляется, что также закуплено четыре шлюза, которые предназначены для обработки медперсонала, выходящего из «красной зоны», и врачей, возвращающихся с вызовов к заболевшим COVID-19.

«Шлюзы установлены в инфекционном отделении, детской поликлинике, на скорой помощи, а также в перинатальном центре, который в период пика пандемии временно использовался как ковидный госпиталь», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что особо ценным приобретением станет компьютерный томограф, поставка которого ожидается в апреле: его намечено установить в хирургическом корпусе, а находившийся там ранее КТ-аппарат — перевезти в инфекционное отделение.

«Помимо этого, в ближайшем будущем ожидаются поставки пяти фармацевтических холодильников, предназначенных для хранения вакцин и лекарственных препаратов, 30 функциональных кроватей и 30 противопролежневых матрасов, а также некоторого другого оборудования», — сказано в тексте.

Из него следует, что всего на новое оборудование для МСЧ №59 выделено 75 млн. рублей.

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