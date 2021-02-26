В медсанчасть Заречного поступило новое высокотехнологичное оборудование Медицина

Заречный, 26 февраля 2021. PenzaNews. Новое высокотехнологичное оборудование, которое приобретено за счет средств, выделенных госкорпорацией «Росатом» производственному объединению «Старт» имени М.В. Проценко для оснащения медико-санитарной части №59, поступило в Заречный Пензенской области.

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«В частности, для диагностического отделения МСЧ №59 приобретен новый ультразвуковой сканер экспертного класса. [...] Кроме того, в медико-санитарную часть поставлены два комплекса суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, аппарат высокопоточной оксигенации. Для прачечных МСЧ №59 закуплены три производственные стиральные машины, которые облегчат процесс обработки и дезинфекции используемого в медучреждении постельного белья. Приобретены 50 ультрафиолетовых облучателей, применяемых для УФ-обработки помещений. Они установлены в городской и детской поликлиниках», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Заречного.

В нем добавляется, что также закуплено четыре шлюза, которые предназначены для обработки медперсонала, выходящего из «красной зоны», и врачей, возвращающихся с вызовов к заболевшим COVID-19.

«Шлюзы установлены в инфекционном отделении, детской поликлинике, на скорой помощи, а также в перинатальном центре, который в период пика пандемии временно использовался как ковидный госпиталь», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что особо ценным приобретением станет компьютерный томограф, поставка которого ожидается в апреле: его намечено установить в хирургическом корпусе, а находившийся там ранее КТ-аппарат — перевезти в инфекционное отделение.

«Помимо этого, в ближайшем будущем ожидаются поставки пяти фармацевтических холодильников, предназначенных для хранения вакцин и лекарственных препаратов, 30 функциональных кроватей и 30 противопролежневых матрасов, а также некоторого другого оборудования», — сказано в тексте.

Из него следует, что всего на новое оборудование для МСЧ №59 выделено 75 млн. рублей.