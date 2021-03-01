В Пензенской области суммарный охват населения тестированием на COVID-19 превысил 56% Медицина

Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Суммарный охват населения тестированием на COVID-19 достиг в Пензенской области 56,15%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 1 марта.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 130 тыс. 217 человек, [проведено] 134 тыс. 648 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 595 тыс. 345 человек, [выполнено] 637 тыс. 457 исследований», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что за последние сутки в регионе подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе инфекция выявлена у 15 детей.

Из текста следует, что 77 фактов заражения зарегистрировано в Пензе, 31 — в Пензенском районе, 12 — в Земетчинском, по семь — в Заречном и Нижнеломовском районе, по три — в Наровчатском, Белинском и Каменском, по два — в Пачелмском, Бессоновском и Лунинском, по одному — в Спасском, Мокшанском, Сердобском, Шемышейском, Лопатинском, Неверкинском, Кузнецком и Городищенском.

«Находятся под наблюдением 8 тыс. 13 человек», — добавляется в сообщении.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 марта 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 38 тыс. 459 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 34 тыс. 592. Зарегистрировано 440 летальных исходов.