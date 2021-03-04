Пензенские врачи внедрили новую методику удаления межпозвоночной грыжи Медицина

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Нейрохирурги пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко начали применять эндоскопическую дискэктомию, позволяющую удалять грыжу через небольшой разрез на коже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В среду, 3 марта, пензенские врачи впервые при опытном консультировании московских коллег провели эндоскопическое оперативное вмешательство двоим жителям области по поводу грыжи диска», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при таких операциях врач делает на коже разрез не более 1 см, вводит через него эндоскоп и осуществляет необходимые манипуляции.

«Операция может проводиться под местным обезболиванием. Спустя два часа пациент уже может встать на ноги. Затем следует весьма комфортный реабилитационный период с применением физиотерапевтических процедур», — поясняется в пресс-релизе.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением областной больницы Романа Рыбаса, межпозвонковые грыжи являются бичом современности.

«Они формируются под действием разнообразных факторов и способны существенно снижать качество жизни людей, доставлять сильнейшие боли и провоцировать онемение или снижение подвижности конечностей. Эндоскопическая дискэктомия на сегодняшний день является наиболее эффективным способом помощи таким пациентам», — сказал он.