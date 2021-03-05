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В Пензе перед началом праздничного концерта организовали вакцинацию от коронавируса

17:45 | 05.03.2021 | Медицина

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Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Жительницы Пензы получили возможность пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции перед началом праздничного концерта по случаю Международного женского дня благодаря работе передвижного медицинского комплекса.

В Пензе перед началом праздничного концерта организовали вакцинацию от коронавируса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации регионального Минздрава, посетить данный пункт вакцинации были приглашены те, кто ранее записался на прививку.

От пациенток требовалось заполнить анкету, в которой отражаются данные о состоянии здоровья, постоянно принимаемых препаратах и жалобах. Затем медсестра измерила им температуру, давление и сатурацию.

Согласно официальным данным, первый компонент вакцины «Спутник V» в мобильном пункте получили 30 пензячек.

В честь предстоящего праздника им были подарены цветы и билеты на торжественное мероприятие в киноконцертном зале «Пенза», где выступил певец Сергей Пенкин.

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