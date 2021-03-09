Поступление «ЭпиВакКороны» в Пензенскую область ожидается в конце марта Медицина

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» в Пензенскую область ожидается в конце марта. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Увеличили количество пунктов вакцинации с 45 до 60. [...] Сейчас прививаем вакциной «Спутник V» — вакциной, которая себя очень хорошо зарекомендовала в Российской Федерации, да и в мире. [...] К концу марта месяца ожидаем поступление другой вакцины. Это «ЭпиВакКорона», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 9 марта.

По словам Александра Никишина, на данный момент в Пензенской области первый компонент «Спутника V» получили около 40 тыс. человек, второй — 20 тыс.

Комментируя эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции на территории региона, министр констатировал, что она «вот уже на протяжении более месяца остается стабильной».

«Количество коек под лечение ковида сокращается: 60 коек сократили на прошлой неделе, на этой неделе еще планируем сократить 20 коек», — уточнил он.

Александр Никишин пояснил, что это позволит увеличить объемы плановой госпитализации, в том числе для проведения реабилитационных мероприятий после COVID-19, в частности, для оказания пациентам необходимой помощи при осложнениях на сердечно-сосудистую, центральную нервную и бронхолегочной системы.