В Пензенской области 5 апреля стартует конкурс медицинских работников Медицина

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Конкурс медицинских работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Пензенской области «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» стартует 5 апреля. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Александр Никишин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сектору защиты информации ведомства поручено организовать интернет-голосование в трех номинациях: «Народный врач», «Лучший детский доктор» и «Лучший земский фельдшер». Его результаты должны быть представлены секретарю конкурсной комиссии в срок до 11 мая.

До 14 мая конкурсная комиссия должна будет определить победителей в номинациях: «За проведение операции, спасшей жизнь человеку», «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области», «Лучший наставник», «За верность профессии» и утвердить результаты онлайн-голосования в номинациях «Народный врач», «Лучший детский доктор» и «Лучший земский фельдшер».