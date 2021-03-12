В Пензенской области за два месяца диспансеризацию прошли более 27 тыс. человек Медицина

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. 27 тыс. 285 жителей Пензенской области прошли диспансеризацию в январе и феврале 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ТФОМС.

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В нем отмечается, что это составляет 11,3% от плана на текущий год.

«В 2021 году диспансеризации подлежат граждане 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 и 1982 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что набор исследований зависит от пола и возраста человека; в ходе диспансеризации анализируется уровень холестерина и глюкозы в крови, проводится электрокардиография и флюорография.

«Кроме того, пациентам доступен широкий спектр онкоскринингов. Если выяснится, что пациент нуждается в дополнительном обследовании для уточнения диагноза, его направляют на второй этап диспансеризации с более углубленным консультированием», — сказано в пресс-релизе.