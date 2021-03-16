В Пензенской области суммарный охват населения тестированием на COVID-19 превысил 59% Медицина

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Суммарный охват населения тестированием на COVID-19 превысил в Пензенской области 59%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 16 марта.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 133 тыс. 868 человек, [проведено] 138 тыс. 416 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 629 тыс. 162 человека, [выполнено] 674 тыс. 193 исследования», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что всего в регионе подтверждено 40 тыс. 415 случаев заражения коронавирусом, в том числе 115 — за последние сутки.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 233 человека», — добавляется в сообщении.