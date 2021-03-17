Пензенская область получит 30,5 млн. рублей на лекарства для пациентов с COVID-19 Медицина

Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. 30 млн. 543 тыс. рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета с целью финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение денежных средств в сумме 2,7 млрд. рублей между субъектами федерации утверждено распоряжением правительства России №600-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров, деньги будут направлены на покупку лекарств для тех пациентов, которые лечатся на дому.

«Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что ранее на эти цели было выделено более 10,7 млрд. рублей.