EN
18:05:20 Среда, 17 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит 30,5 млн. рублей на лекарства для пациентов с COVID-19

13:11 | 17.03.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. 30 млн. 543 тыс. рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета с целью финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Пензенская область получит 30,5 млн. рублей на лекарства для пациентов с COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение денежных средств в сумме 2,7 млрд. рублей между субъектами федерации утверждено распоряжением правительства России №600-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров, деньги будут направлены на покупку лекарств для тех пациентов, которые лечатся на дому.

«Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что ранее на эти цели было выделено более 10,7 млрд. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области число точек продаж SIM-карт «МегаФона» с саморегистрацией превысило 250 Житель Пензенской области подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-феврале составил 111,6% Врачи из Пензы выехали в Рязань для принятия решения о транспортировке пострадавших в ДТП
В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области в весенние каникулы будет работать около 190 пришкольных лагерей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама