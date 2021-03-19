В Заречном около 2,5 тыс. человек сделали прививку от коронавируса Медицина

Заречный, 19 марта 2021. PenzaNews. 2 тыс. 489 жителей Заречного Пензенской области сделали прививку от коронавируса по состоянию на 18 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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В нем отмечается, что почти половина вакцинированных — люди в возрасте старше 60 лет.

«Самому старшему привившемуся зареченцу 96 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что на территории города активизирована работа по вовлечению представителей старшего поколения в прививочную кампанию.

«Глава Заречного [Олег Климанов] поручил так организовать процесс, чтобы у пожилых горожан не возникало трудностей с записью на прививку и в поликлинике во время вакцинации», — подчеркивается в тексте.