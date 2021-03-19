EN
17:46:17 Пятница, 19 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном около 2,5 тыс. человек сделали прививку от коронавируса

15:57 | 19.03.2021 | Медицина

Печать

Заречный, 19 марта 2021. PenzaNews. 2 тыс. 489 жителей Заречного Пензенской области сделали прививку от коронавируса по состоянию на 18 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном около 2,5 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что почти половина вакцинированных — люди в возрасте старше 60 лет.

«Самому старшему привившемуся зареченцу 96 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что на территории города активизирована работа по вовлечению представителей старшего поколения в прививочную кампанию.

«Глава Заречного [Олег Климанов] поручил так организовать процесс, чтобы у пожилых горожан не возникало трудностей с записью на прививку и в поликлинике во время вакцинации», — подчеркивается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой в начале мая пройдут соревнования по трофи-рейдам Банк «Кузнецкий» начал принимать заявки по программе ФОТ 3.0
Виктор Гресев не сыграет в матче против сборной Грузии 20 марта В Пензе записали клип для всероссийского фестиваля патриотического рэпа
В Кузнецке лжеработница газовой службы обокрала 91-летнюю пенсионерку В Пензе пройдет первенство города по фигурному катанию «Весенние ласточки»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама