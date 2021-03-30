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В Пензе из больницы выписана 104-летняя женщина, перенесшая коронавирус

14:21 | 30.03.2021 | Медицина

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. 104-летняя женщина, которая была госпитализирована в клиническую больницу №4 Пензы около двух недель назад после положительного теста на COVID-19, выписана из больницы во вторник, 30 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе из больницы выписана 104-летняя женщина, перенесшая коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На лечении женщина-долгожительница находилась в одной палате со своей дочерью и зятем, которые также были заражены. Сегодня состояние пожилой пациентки по основному заболеванию врачи оценивают как удовлетворительное, и они вместе с дочкой возвращаются домой», — сказано в тексте.

По словам заместителя главного врача больницы №4 по лечебной части Нины Назаровой, 104-летняя женщина в условиях стационара получала консервативную комплексную терапию.

Она отметила, что при выписке ей и ее дочери даны необходимые рекомендации.

«Пока они будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе», — пояснила Нина Назарова.

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