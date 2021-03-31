В поликлинике №1 открыт кабинет для больных с хронической сердечной недостаточностью Медицина

Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Кабинет для оказания медицинской помощи больным с хронической сердечной недостаточностью открыт в поликлинике №1 города Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Здесь оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь, проводятся консультативные, диагностические и лечебные мероприятия», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что наблюдение осуществляется в основном за пациентами из групп высокого риска, в их числе — люди с хроническими болезнями системы кровообращения, перенесшие инфаркт миокарда граждане, лица с кардиомиопатиями, длительно протекающей гипертонической болезнью, пациенты после оперативного лечения на сердце и сосудах, а также после выписки из кардиологических отделений с декомпенсированной хронической сердечной недостаточностью.

Из пресс-релиза следует, что в кабинете проводится оценка функционального состояния человека, определяются прогноз развития заболевания и факторы риска, а также осуществляется контроль за качеством диспансерного наблюдения и проведением медикаментозной терапии.

«Нуждающиеся направляются на консультацию к кардиохирургу и проведение коронарографии. Также в кабинетах ХСН осуществляется отбор, подготовка и направление пациентов на этап оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи», — добавляется в сообщении.

В нем сказано, что запись на консультацию ведется участковым терапевтом.

«В дальнейшем такие кабинеты будут организованы на базе межрайонных центров», — говорится в тексте.