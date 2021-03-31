В Пензенской области возобновили акцию «День без аборта» Медицина

Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Акция «День без аборта», в рамках которой все родовспомогательные учреждения Пензенской области, включая частные, не проводят искусственное прерывание беременности по желанию женщины в последний рабочий день каждого квартала, возобновлена в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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«Поддержали акцию и прошли по улицам города, привлекая внимание населения и распространяя тематические листовки, представители церкви, системы образования и молодежных организаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что число абортов в Пензенской области в 2020 году уменьшилось на 13% по сравнению с 2019-м.

«Доля абортов, проводимых по желанию женщины, снизилась на 6%. Благодаря работе специалистов медико-социальных кабинетов в Пензенской области в 2020 году сохранена каждая пятая беременность», — добавляется в сообщении.