В пензенской больнице №6 открыто подразделение реабилитации после инсульта Медицина

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Подразделение реабилитации больных после перенесенного инсульта открыто на базе неврологического отделения №1 клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе, где ранее начал работу второй региональный сосудистый центр.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, подразделение, в котором предусмотрено десять коек, оснащено современным оборудованием на сумму более 5 млн. рублей. Оно приобретено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Функционирует гимнастический зал.

Сформирован штат специалистов, в который вошли неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, массажист, психолог и логопед.

Работа подразделения предусматривает подбор для каждого пациента индивидуальной программы комплексной реабилитации.