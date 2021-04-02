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В пензенской больнице №6 открыто подразделение реабилитации после инсульта

16:01 | 02.04.2021 | Медицина

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Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Подразделение реабилитации больных после перенесенного инсульта открыто на базе неврологического отделения №1 клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе, где ранее начал работу второй региональный сосудистый центр.

В пензенской больнице №6 открыто подразделение реабилитации после инсульта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, подразделение, в котором предусмотрено десять коек, оснащено современным оборудованием на сумму более 5 млн. рублей. Оно приобретено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Функционирует гимнастический зал.

Сформирован штат специалистов, в который вошли неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, массажист, психолог и логопед.

Работа подразделения предусматривает подбор для каждого пациента индивидуальной программы комплексной реабилитации.

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