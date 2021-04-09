Глава пензенского Минздрава заявил о стабилизации ситуации с поставкой вакцины от COVID-19 Медицина

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Ситуация с поставкой вакцины от новой коронавирусной инфекции стабилизировалась в Пензенской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Темпы вакцинации достаточно высокие. Важность понимают все. Очень много желающих. Было небольшое ожидание из-за задержки поставок вакцины, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Поставляемая в регион вакцина позволит привить максимальное число жителей», — сказал он.

Александр Никишин добавил, что риск заражения COVID-19 все еще сохраняется.

«Единственное решение этой проблемы — наличие иммунитета. Получить его, не переболев, можно только с прививкой, поэтому призываю всех, кто еще не вакцинировался, подумать о своем здоровье, обезопасить себя и окружающих», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, всего в регион поставлено более 88 тыс. вакцины. Первый компонент получили 69,4 тыс. человек, второй — более 40 тыс.