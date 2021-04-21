Умер ветеран пензенского здравоохранения Александр Колемасов Медицина

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Ветеран пензенского здравоохранения, бывший заместитель главврача горбольницы №5 Александр Колемасов умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

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«Александр Петрович Колемасов пользовался заслуженным уважением среди своих коллег, работников здравоохранения. Медицинская общественность региона выражает слова глубокого соболезнования родным и близким Александра Петровича», — сказано в некрологе.

В нем напоминается, что Александр Колемасов родился в Нижнем Ломове 9 августа 1946 года, окончил Саратовский медицинский институт, после чего по распределению стал работать хирургом-анестезиологом в Брянской области, с 1972 по 1974 годы проходил службу в армии, затем трудился анестезиологом в Саратовской области, а в 1977 году переехал в Пензенскую область, где устроился в больницу имени Н.Н. Бурденко анестезиологом-реаниматологом.

«С 1982 по 2003 годы Александр Петрович занимал должность заместителя главного врача пензенской городской больницы №5. Затем в разные годы вплоть до 2009-го Колемасов Александр Петрович работал в областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова, в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко», — добавляется в тексте.