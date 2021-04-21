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В Пензенской области более 47 тыс. человек получили два компонента вакцины «Спутник V»

17:50 | 21.04.2021 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. 47 тыс. 39 человек получили два компонента вакцины против коронавируса «Спутник V» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава в среду, 21 апреля.

В Пензенской области более 47 тыс. человек получили два компонента вакцины «Спутник V». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что первым компонентом привиты 92 тыс. 792 человека.

«Процент выполнения плана вакцинации от общего числа [граждан], подлежащих вакцинации, составляет 14,5%», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в регионе развернуто 74 стационарных пункта вакцинации, а также действует шесть мобильных.

«В общей сложности пропускная способность одной площадки составляет 60 человек в сутки при односменном графике работы», — добавляется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что всего в медицинские организации Пензенской области поставлено 117 тыс. 617 доз вакцины «Спутник V».

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