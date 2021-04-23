В Пензенскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова Медицина

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Первая партия вакцины против коронавируса «КовиВак», созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем уточняется, что в Пензенскую область доставлено 780 доз препарата.

«Вакцинация препаратом проходит так же двухэтапно, как и «Спутником V». Согласно инструкции, эту вакцину можно получать в возрасте от 18 до 60 лет. В приоритете на вакцинацию данным препаратом — медицинские работники, работающие в красных зонах, и работники сферы образования, вторые после врачей имеющие наибольший контакт», — сказано в тексте.