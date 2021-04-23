EN
17:02:29 Пятница, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова

10:33 | 23.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Первая партия вакцины против коронавируса «КовиВак», созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в Пензенскую область доставлено 780 доз препарата.

«Вакцинация препаратом проходит так же двухэтапно, как и «Спутником V». Согласно инструкции, эту вакцину можно получать в возрасте от 18 до 60 лет. В приоритете на вакцинацию данным препаратом — медицинские работники, работающие в красных зонах, и работники сферы образования, вторые после врачей имеющие наибольший контакт», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей Суд признал законными штрафы за складирование асфальтовой крошки и щебня в лесу у дороги
Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике» Пензенский депутат Олег Кочетков получил в 2020 году доход в размере 41,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама