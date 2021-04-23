EN
17:02:41 Пятница, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в торговых центрах Пензы

13:13 | 23.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в торговых центрах «Пассаж» и «Санимарт» в Пензе на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в торговых центрах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В торговом центре «Пассаж» площадка для вакцинации будет развернута на третьем этаже (зона кафе). Прививку там можно будет сделать ежедневно начиная с четверга, 29 апреля, с 10.00 до 18.00», — уточняется в тексте.

В нем добавляется в торговом центре «Санимарт» вакцинация будет проводиться напротив магазина «Л'Этуаль» со среды, 28 апреля.

«Время работы пункта вакцинации — ежедневно с 10.00 до 18.00», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что желающим получить прививку при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

«На месте нужно будет заполнить письменное информированное согласие и пройти осмотр у врача», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей Суд признал законными штрафы за складирование асфальтовой крошки и щебня в лесу у дороги
Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике» Пензенский депутат Олег Кочетков получил в 2020 году доход в размере 41,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама