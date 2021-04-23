Пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в торговых центрах Пензы Медицина

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в торговых центрах «Пассаж» и «Санимарт» в Пензе на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В торговом центре «Пассаж» площадка для вакцинации будет развернута на третьем этаже (зона кафе). Прививку там можно будет сделать ежедневно начиная с четверга, 29 апреля, с 10.00 до 18.00», — уточняется в тексте.

В нем добавляется в торговом центре «Санимарт» вакцинация будет проводиться напротив магазина «Л'Этуаль» со среды, 28 апреля.

«Время работы пункта вакцинации — ежедневно с 10.00 до 18.00», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что желающим получить прививку при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

«На месте нужно будет заполнить письменное информированное согласие и пройти осмотр у врача», — отмечается в тексте.