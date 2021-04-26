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В Пензенской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты более 100 тыс. человек

14:10 | 26.04.2021 | Медицина

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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Более 100 тыс. человек получили первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V» в Пензенской области, примерно 47 тыс. — второй. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты более 100 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в среднем в сутки в рабочие дни производится вакцинация более 5 тыс. человек.

«Убедительная просьба: темпы вакцинации населения не сбавлять, а наоборот увеличивать», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

Олег Мельниченко потребовал уделить особое внимание людям в возрасте 60 лет и старше.

По его словам, необходимо наладить адресную работу с представителями данной возрастной группы.

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