В Пензенской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты более 100 тыс. человек
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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Более 100 тыс. человек получили первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V» в Пензенской области, примерно 47 тыс. — второй. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.
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По его словам, в среднем в сутки в рабочие дни производится вакцинация более 5 тыс. человек.
«Убедительная просьба: темпы вакцинации населения не сбавлять, а наоборот увеличивать», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.
Олег Мельниченко потребовал уделить особое внимание людям в возрасте 60 лет и старше.
По его словам, необходимо наладить адресную работу с представителями данной возрастной группы.