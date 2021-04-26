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Мельниченко потребовал исключить диспансеризацию «мертвых душ»

14:24 | 26.04.2021 | Медицина

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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал исключить искусственное завышение показателя охвата населения диспансеризацией за счет внесения в отчетные документы информации о якобы прошедших обследование людях, которые в действительности врачей не посещали.

Мельниченко потребовал исключить диспансеризацию «мертвых душ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть информация прокуратуры — я не только говорю о Пензенской области, а в целом [о ситуации] по стране — о том, что при прохождении профосмотров и диспансеризации, к сожалению, много «мертвых душ», то есть когда мы фиксируем якобы прошедшую диспансеризацию, а на самом деле все это далеко не так», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

Олег Мельниченко пообещал, что будет внимательно отслеживать ситуацию.

«Диспансеризация у нас должна быть настоящей», — подчеркнул врио губернатора.

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