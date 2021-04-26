Мельниченко потребовал исключить диспансеризацию «мертвых душ» Медицина

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал исключить искусственное завышение показателя охвата населения диспансеризацией за счет внесения в отчетные документы информации о якобы прошедших обследование людях, которые в действительности врачей не посещали.

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«Есть информация прокуратуры — я не только говорю о Пензенской области, а в целом [о ситуации] по стране — о том, что при прохождении профосмотров и диспансеризации, к сожалению, много «мертвых душ», то есть когда мы фиксируем якобы прошедшую диспансеризацию, а на самом деле все это далеко не так», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

Олег Мельниченко пообещал, что будет внимательно отслеживать ситуацию.

«Диспансеризация у нас должна быть настоящей», — подчеркнул врио губернатора.