Работа онкослужбы в Пензенской области вызывает большие нарекания — Мельниченко Медицина

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Работа онкологической службы в Пензенской области, согласно результатам соцопроса, вызывает большие нарекания со стороны населения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Очень большой запрос в обществе на реформу онкологической службы в Пензенской области. Большие нарекания со стороны населения, вот последний социологичекий опрос показывает, на работу онкологического диспансера», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 26 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что пригласил главного внештатного специалиста-онколога Минздрава России, генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андрея Каприна посетить Пензенскую область.

«Думаю, что в мае, может быть, даже вместе с Галиной Николаевной [Кареловой, заместителем председателя Совета Федерации] приедет академик Каприн. Я, естественно, попрошу его посмотреть то, как функционирует у нас онкологическая служба, и выработать комплекс мер по изменению в подходах», — сказал врио губернатора.

Он обратил внимание, что среди всех проблем в сфере здравоохранения именно вопросы, связанные с работой онкослужбы, вызывают наибольшее недовольство граждан.

«На втором месте стоят поликлиники, которые, по мнению людей, достаточно безобразно организованы с точки зрения приема людей», — констатировал глава региона.