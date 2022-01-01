EN
15:25:48 Среда, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В бюджете Пензенской области предусмотрят средства на обновление автопарка скорой помощи

13:37 | 28.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Денежные средства на обновление автопарка ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» планируется предусмотреть в бюджете региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В бюджете Пензенской области предусмотрят средства на обновление автопарка скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По обновлению автопарка пойдем двумя путями. Первый: в соответствии с решением президента Российской Федерации, идет централизованная закупка и поставка в учреждения скорой помощи новых машин. В этой связи надо оперативно формировать заявку по потребностям региона. Второй путь — запланировать средства на эти цели в бюджете области на 2022 и последующие годы», — сказал он в ходе встречи с сотрудниками учреждения, приуроченной ко Дню работника скорой медицинской помощи, которая состоялась в среду, 28 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что в течение 3 лет автопарк необходимо привести к нормативному состоянию.

Как сообщает пресс-служба облправительства, он поручил подчиненным подготовить соответствующие предложения.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В ТЦ «СаниМарт» открыт пункт вакцинации от коронавируса
В Пензенской области снизилось число ДТП В пензенском художественном училище пройдет выставка работ Адольфа Сиверина
В Пензе в I квартале введено 90 тыс. кв. метров жилья Состоялся тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама