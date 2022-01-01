В бюджете Пензенской области предусмотрят средства на обновление автопарка скорой помощи Медицина

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Денежные средства на обновление автопарка ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» планируется предусмотреть в бюджете региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По обновлению автопарка пойдем двумя путями. Первый: в соответствии с решением президента Российской Федерации, идет централизованная закупка и поставка в учреждения скорой помощи новых машин. В этой связи надо оперативно формировать заявку по потребностям региона. Второй путь — запланировать средства на эти цели в бюджете области на 2022 и последующие годы», — сказал он в ходе встречи с сотрудниками учреждения, приуроченной ко Дню работника скорой медицинской помощи, которая состоялась в среду, 28 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что в течение 3 лет автопарк необходимо привести к нормативному состоянию.

Как сообщает пресс-служба облправительства, он поручил подчиненным подготовить соответствующие предложения.