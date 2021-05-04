В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 75,5 тыс. человек Медицина

Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 75 тыс. 533 жителя Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«По данным на 4 мая первый компонент вакцины получили 108 тыс. 860 человек», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что записаться на прививку может любой гражданин, не болевший COVID-19 в последние полгода и не имеющий противопоказаний.

«Темпы вакцинации в субъекте [федерации] достаточно высокие. Прививочные пункты работают все майские праздники в обычном режиме, в том числе и в торговых центрах», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 16 тыс. 400 доз, а всего Пензенская область получила 136 тыс. 273 дозы данного препарата.