В Пензенской области в I квартале выявлено 86 новых случаев ВИЧ-инфекции Медицина

Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. 86 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Пензенской области в I квартале 2021 года; показатель заболеваемости постоянного населения региона составил 5,2 на 100 тыс. человек, снижение к аналогичному периоду прошлого года — 57,7%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Из пресс-релиза следует, что 78% впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции приходится на долю людей в возрасте 30–49 лет.

«Наибольшие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам трех месяцев 2021 года зарегистрированы в Наровчатском (39,8 на 100 тыс. населения), Камешкирском (36,8), Пензенском (22,4), Сердобском (12,6) районах, а также в Кузнецке (8,6) и в Заречном (7,7)», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что по показателю распространенности ВИЧ-инфекции лидируют Кузнецк (1009,5 на 100 тыс. жителей), Кузнецкий район (572,1), Заречный (564,5), Пенза (494,5), Иссинский район (433,3), Пензенский (432,4) и Сердобский (425).

«Внутрибольничных случаев заражения, как и ранее, нет. Доля заражений при внутривенном употреблении наркотиков заняла 18,6%. Инфицирование при гетеросексуальном половом контакте отмечено в 61,6%», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что в первые три месяца текущего года выявлен один случай заболевания ВИЧ-инфекцией детей в возрасте до 17 лет.

«По итогам I квартала 2021 года суммарный охват обследованием населения области на ВИЧ-инфекцию составил 7,53%», — говорится в нем.

В сообщении обращается внимание на то, что в январе-марте 2021 года 17 ВИЧ-инфицированных женщин завершили беременность родами, при этом все 17 пар «мать-новорожденный» получали трехэтапную химиопрофилактику.

«Умер за I квартал 2021 года 31 ВИЧ-инфицированный. Общее количество ВИЧ-инфицированных, выявленных в области с начала регистрации (включая умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом), составляет порядка 5,8 тыс. человек», — сказано в пресс-релизе.