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В Пензенской области в ходе диспансеризации в 2020 году впервые выявлено 15,5 тыс. заболеваний

15:56 | 12.05.2021 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. 15,5 тыс. заболеваний впервые выявлено у взрослого населения Пензенской области в ходе диспансеризации в 2020 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в среду, 12 мая.

В Пензенской области в ходе диспансеризации в 2020 году впервые выявлено 15,5 тыс. заболеваний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса проведение диспансеризации было приостановлено в марте прошлого года и возобновлено в августе, поэтому план по охвату населения пришлось уменьшить с 570 тыс. человек до 220 тыс.

«По итогам диспансеризации взрослого населения впервые было выявлено 15,5 тыс. заболеваний, в том числе 6,5 тыс. случаев болезней системы кровообращения, 2,5 тыс. случаев болезней эндокринной системы, в том числе 344 случая сахарного диабета, 245 случаев злокачественных новообразований», — сказал Вячеслав Космачев.

По его словам, 85% граждан имели II и III группы здоровья и нуждались в дальнейшем динамическом наблюдении.

«Более 36% от числа лиц, нуждающихся в лечении, получили необходимую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях», — уточнил он.

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