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Диспансеризация показала, что выросла доля людей с низкой физической активностью и избыточной массой тела

16:32 | 12.05.2021 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Доля людей, у которых в ходе диспансеризации выявлены такие факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, как низкая физическая активность, избыточная масса тела и нерациональное питание, выросла в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев.

Диспансеризация показала, что выросла доля людей с низкой физической активностью и избыточной массой тела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За четыре месяца 2021 года диспансеризацией охвачено 176 тыс. человек, что составляет 13,5% от всего населения. [...] При анализе той группы жителей, которая осмотрена в 2021 году, мы отмечаем нехорошие тенденции. Первое, отмечается значительный прирост распространенности по факторам риска», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве региона в среду, 12 мая.

По словам Вячеслава Космачева, доля тех, у кого наблюдается низкая физическая активность, выросла с 26% до 30%; избыточная масса тела — с 30% до 34%; тех, кто питается нерационально, — с 31% до 40%.

«По совокупности отклонений, выявленных при проведении первого этапа диспансеризации, 15,5 тыс. человек переведены на второй этап», — добавил он.

Вячеслав Космачев уточнил, что в 2021 году диспансеризацией планируется охватить 22,4% населения Пензенской области.

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