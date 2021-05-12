EN
18:26:57 Среда, 12 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области можно будет пройти диспансеризацию за один день — Космачев

17:14 | 12.05.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Возможность пройти диспансеризацию за один день планируется предоставить жителям Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев.

В Пензенской области можно будет пройти диспансеризацию за один день — Космачев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наша задача сейчас заключается в том, чтобы мы организовали работу по принципу одного дня, то есть чтобы человек за один день мог получить все объемы диспансерного наблюдения», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в среду, 12 мая.

По его словам, намечено использовать выездные формы работы, чтобы охватить жителей отдаленных населенных пунктов.

Вячеслав Космачев добавил, что также планируется привлечь около 50 дополнительных специалистов в амбулаторно-поликлиническую сеть.

«Это задача внутреннего перераспределения», — пояснил он, отметив, что многие специалисты имеются только в стационарном звене, а в амбулаторном наблюдается их выраженный дефицит.

Кроме того, Вячеслав Космачев обратил внимание на то, что в настоящее время ведутся переговоры с руководством Пензенского института усовершенствования врачей о привлечении к работе студентов старших курсов, хорошо зарекомендовавших себя в период пандемии, и сотрудников кафедр, которым будет предложено совместительство.

Врио зампреда правительства Пензенской области уточнил, что полностью восстановить нормальный режим проведения диспансеризации, который пришлось скорректировать из-за коронавируса, намечено до 1 июля.

По словам Вячеслава Космачева, у граждан, прошедших с начала 2021 года диспансеризацию, выявлено почти 6 тыс. заболеваний, в том числе 237 случаев сахарного диабета, 115 случаев новообразований и два случая туберкулеза.

Новости партнеров
Читайте также
Объем дорожного фонда составит в Пензенской области в 2021 году 8,8 млрд. рублей — Гришаев Диспансеризация показала, что выросла доля людей с низкой физической активностью и избыточной массой тела
В Пензенской области в ходе диспансеризации в 2020 году впервые выявлено 15,5 тыс. заболеваний Олег Мельниченко призвал отказаться от идеологии «образовательной услуги»
Мошенник, выдавший себя за следователя, выманил деньги у пенсионерки из Пензы В Пензе в результате пожара погибла женщина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама