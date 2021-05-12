В Пензенской области можно будет пройти диспансеризацию за один день — Космачев Медицина

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Возможность пройти диспансеризацию за один день планируется предоставить жителям Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев.

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«Наша задача сейчас заключается в том, чтобы мы организовали работу по принципу одного дня, то есть чтобы человек за один день мог получить все объемы диспансерного наблюдения», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в среду, 12 мая.

По его словам, намечено использовать выездные формы работы, чтобы охватить жителей отдаленных населенных пунктов.

Вячеслав Космачев добавил, что также планируется привлечь около 50 дополнительных специалистов в амбулаторно-поликлиническую сеть.

«Это задача внутреннего перераспределения», — пояснил он, отметив, что многие специалисты имеются только в стационарном звене, а в амбулаторном наблюдается их выраженный дефицит.

Кроме того, Вячеслав Космачев обратил внимание на то, что в настоящее время ведутся переговоры с руководством Пензенского института усовершенствования врачей о привлечении к работе студентов старших курсов, хорошо зарекомендовавших себя в период пандемии, и сотрудников кафедр, которым будет предложено совместительство.

Врио зампреда правительства Пензенской области уточнил, что полностью восстановить нормальный режим проведения диспансеризации, который пришлось скорректировать из-за коронавируса, намечено до 1 июля.

По словам Вячеслава Космачева, у граждан, прошедших с начала 2021 года диспансеризацию, выявлено почти 6 тыс. заболеваний, в том числе 237 случаев сахарного диабета, 115 случаев новообразований и два случая туберкулеза.