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В Пензе прием кадровых доноров будет осуществляться с учетом потребностей больниц

15:45 | 17.05.2021 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Прием кадровых доноров будет осуществляться в пензенском областном клиническом центре крови с учетом потребностей лечебных учреждений региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе прием кадровых доноров будет осуществляться с учетом потребностей больниц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что гражданам необходимо ориентироваться на так называемый «донорский светофор», который с 17 мая будет ежедневно публиковаться на официальном сайте центра крови и в социальных сетях.

«Зеленый цвет означает, что запасов крови достаточно и необходимо отложить визит в центр крови. Желтый означает, что крови недостаточно, но резкой потребности в настоящее время нет, и стоит отложить визит. Красный — есть дефицит крови данной группы, необходимо срочно прийти на донацию», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что специалисты стремятся заготовить столько крови, чтобы, с одной стороны, удовлетворить потребности лечебных учреждений, а, с другой, не допустить утилизации ранее заготовленных компонентов.

«Прием первичных доноров осуществляется без ограничений», — подчеркивается в тексте.

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