Перинатальный центр Пензы получил оборудование в рамках программы банка ВТБ «Мир без слез» Медицина

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Перинатальный центр пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко получил новое медицинское оборудование в рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что переданные перинатальному центру аппараты для интенсивной фототерапии предназначены для оказания помощи при физиологической желтухе у новорожденных.

«В процессе адаптации к новым условиям окружающей среды в крови новорожденного выделяется токсичное вещество, которое окрашивает кожу в желтый цвет. В большинстве случаев такое явление считается нормой и исчезает без следа через две-три недели. Но бывает, что ребенок не может справиться самостоятельно и, чтобы избежать развития тяжелых форм заболевания, необходимо лечение. Фототерапия помогает организму вывести токсичное вещество за счет влияния ультрафиолетового света», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в рамках данного проекта в аккаунте благотворительной программы «Мир без слез» в Instagram 18 мая также состоялся очередной прямой эфир, в ходе которого юные пациенты российских больниц получили возможность пообщаться с героями детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» — Филей и Степашкой.

По словам вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева, во время запуска программы «Мир без слез» 18 лет назад было принято принципиальное решение поддерживать детские медицинские учреждения федерального и местного значения в закупке оборудования, лекарств и расходных материалов.

«За прошедшие годы проект стал всероссийским: заявку на участие может подать любая государственная детская больница в нашей стране. Через оказание системной помощи мы стремимся обеспечить равный доступ к качественной медицине для каждого ребенка», — подчеркнул он.

Проект «Мир без слез» реализуется с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна».

За все время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России. В их числе — пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова: в 2013 году учреждению было передано оборудование для кабинета отоларинголога, в 2017-м — эндоскопическая видеокамера.

Ожидается, что в 2021 году банк ВТБ окажет помощь больницам Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Оренбурга, Читы, Тюмени, Энгельса, Хабаровска, Йошкар-Олы, Череповца, Ярославля, Шахт, Кемерово, Волгограда, Дзержинска, Пензы, Нижневартовска, Назрани, Анадыря, Элисты, Салехарда и села Курумкан.

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