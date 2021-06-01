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Жителей Пензы пригласили в «Коллаж» проверить здоровье и сделать прививку от COVID-19

15:59 | 01.06.2021 | Медицина

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Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Жители Пензы смогут пройти скрининговое обследование на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и сделать прививку от коронавируса в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» начиная с предстоящей среды, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Жителей Пензы пригласили в «Коллаж» проверить здоровье и сделать прививку от COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, специалисты двух учреждений здравоохранения — центра общественного здоровья и медицинской профилактики и городской поликлиники — будут работать в помещении, расположенном недалеко от входа в «Коллаж» со стороны магазина «Леруа Мерлен».

В первый день пункт вакцинации будет действовать с полудня, затем — с 10.00 до 18.00.

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