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Форум «InnoMed-2021» пройдет в Пензе в конце августа

13:30 | 03.06.2021 | Медицина

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Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. Всероссийский форум в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2021» пройдет в Пензе на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» 26 и 27 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Форум «InnoMed-2021» пройдет в Пензе в конце августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году основной темой форума станет ортопедия», — уточняется в анонсе.

В нем добавляется, что формат мероприятия предполагает обмен мнениями между разработчиками и производителями, региональными и федеральными экспертами, а также представителями медицинских учреждений и институтов развития.

«Ожидается, что гостями и участниками форума станут порядка 500 человек, в связи с чем будут приняты усиленные меры защиты от COVID-19», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что программой предусмотрено проведение международной выставки проектов и достижений, которая является визитной карточкой форума «InnoMed».

«Организаторы форума: министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Пензенской области, министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области, ООО «Центр кластерного развития», АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Титанмед», ЗАО «НПП «МедИнж», — уточняется в анонсе.

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