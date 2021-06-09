В Пензенской области поликлиники 14 июня будут работать по графику субботы Медицина

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Поликлиники Пензенской области будут работать в понедельник, 14 июня, по графику субботы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«12 и 13 июня 2021 года в штатном режиме будет организована работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что будет оказываться неотложная помощь на дому по вызовам, принятым контакт-центром или регистратурой, и доставка медикаментов.

«Скорая медицинская помощь, а также специализированная — в условиях круглосуточных стационаров — будет оказываться в полном объеме без перерыва и выходных дней», — отмечается в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что взрослый и детский контакт-центры с 12 по 14 июня будут работать с 8.00 до 14.00.

«Прививку против новой коронавирусной инфекции можно будет получить независимо от праздничного или выходного дня», — подчеркивается в тексте.