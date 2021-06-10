Мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать в «Спутнике» с 11 по 14 июня Медицина

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Жители и гости микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области смогут сделать прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации, который будет работать с 11 по 14 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

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«Прививки будут проводиться вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», — уточняется в анонсе.

В нем добавляется, что гражданам необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Перед прививкой [их ждет] обязательный осмотр врачом с измерением температуры, уровня артериального давления, сбором анамнеза и сведений о контактах с инфицированными», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что вакцинацию в условиях передвижного медицинского комплекса в указанные дни с 13.00 до 18.00 будут осуществлять специалисты пензенской районной больницы.