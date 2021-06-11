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В пензенскую больницу №6 поступило около 40 многофункциональных кроватей

15:30 | 11.06.2021 | Медицина

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. 38 медицинских многофункциональных кроватей поступило в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В пензенскую больницу №6 поступило около 40 многофункциональных кроватей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кровати предназначены для использования в отделениях, которые занимаются лечением и реабилитацией пациентов с сердечно-сосудистой патологией», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что многофункциональные кровати для реанимации общей стоимостью 5,9 млн. рублей облегчают работу медицинского персонала и позволяют сделать пребывание пациентов в больнице более комфортным.

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