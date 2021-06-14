Онкоурологи из ПФО примут участие в конференции в Пензе Медицина

Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. Конференция Российского общества онкоурологов (РООУ) в Приволжском федеральном округе состоится в Пензе в предстоящую пятницу, 18 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

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«Мероприятие пройдет в гибридном формате: очное участие подтвердили уже 80 специалистов, к онлайн-трансляции может присоединиться каждый», — сказано в анонсе.

В нем отмечается, что председателями конференции станут: президент РООУ, заместитель директора по научной и инновационной работе аппарата управления, заведующий урологическим отделением НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Всеволод Матвеев, заместитель гендиректора по научной работе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Борис Алексеев, вице-президент РООУ, завотделением лучевого и хирургического лечения урологических заболеваний с группой брахитерапии рака предстательной железы МРНЦ имени А.Ф. Цыба Олег Карякин и заведующий хирургическим отделением пензенского областного онкодиспансера Фуать Енгалычев.

«В ходе конференции будут подняты вопросы эпидемиологии онкоурологических заболеваний в Приволжском федеральном округе и соотнесение этих данных с общероссийскими показателями. Эксперты обсудят способы улучшения показателей выживаемости пациентов с онкоурологическими заболеваниями. В контексте этого вопроса большое внимание будет уделено изменениям стандартов оказания помощи пациентам с новообразованиями предстательной железы», — уточняется в анонсе.