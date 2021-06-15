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В Пензенскую область доставлено около 12 тыс. доз вакцины «Спутник V»

13:07 | 15.06.2021 | Медицина

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Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. 11 тыс. 700 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлено в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область доставлено около 12 тыс. доз вакцины «Спутник V». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вся вакцина распределена по прививочным пунктам», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе организовано 74 пункта вакцинации, работает шесть мобильных медицинских комплексов и более 30 прививочных бригад.

«Проводится вакцинация маломобильных групп населения на дому, по заявке организаций и предприятий на рабочем месте, в торговых центрах», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что жителям доступны вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«Всего по состоянию на 15 июня первый компонент вакцины получили 151 тыс. 969 человек. Завершили вакцинацию полностью 124 тыс. 544 жителя региона», — говорится в тексте.

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