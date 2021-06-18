В Пензенской области развернуто более 1,7 тыс. инфекционных коек Медицина

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Более 1,7 тыс. инфекционных коек развернуто в учреждениях здравоохранения Пензенской области для оказания медпомощи пациентам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Мы развернули дополнительно около 400 коек. На данный момент времени 1 тыс. 717 коек задействовано у нас в оказании медицинской помощи. Планируем еще в зависимости от эпидситуации развертывание коек», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве в пятницу, 18 июня.

Александр Никишин напомнил, что с 1 июля запланировано расширенное диспансерное наблюдение людей, перенесших COVID-19, с их возможным стационарным лечением, поэтому дальнейшее наращивание числа инфекционных коек негативно скажется на реабилитационном потенциале системы здравоохранения.

Характеризуя текущую ситуацию, врио министра обратил внимание на то, что в стационарном звене растет доля больных, находящихся в тяжелом состоянии.

«Если раньше, например, на реанимационных койках у нас было 20–30 человек, то сейчас в два раза больше, то есть тяжесть пациентов возрастает», — отметил он.