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Новые пункты вакцинации открыты в пензенских ТЦ «Леруа Мерлен» и «Терновский куст»

10:20 | 19.06.2021 | Медицина

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Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса открыты в Пензе в торговых центрах «Леруа Мерлен» и «Терновский куст». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые пункты вакцинации открыты в пензенских ТЦ «Леруа Мерлен» и «Терновский куст». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, они будут работать с 10.00 до 18.00 — так же, как и пункты вакцинации в ТЦ «СаниМарт» и «Коллаж».

Помимо этого, согласно представленным данным, в Пензе действует 29 стационарных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19.

Из них 20 располагаются на базе поликлиник.

Еще девять находятся в негосударственных медицинских учреждениях. Это клинический медицинский центр Пензенского государственного университета, диагностический центр ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова, клинико-диагностический центр «Медиклиник», больница «РЖД-Медицина» и медцентр «Эскулап».

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