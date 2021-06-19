Новые пункты вакцинации открыты в пензенских ТЦ «Леруа Мерлен» и «Терновский куст» Медицина

Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса открыты в Пензе в торговых центрах «Леруа Мерлен» и «Терновский куст». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По информации мэрии, они будут работать с 10.00 до 18.00 — так же, как и пункты вакцинации в ТЦ «СаниМарт» и «Коллаж».

Помимо этого, согласно представленным данным, в Пензе действует 29 стационарных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19.

Из них 20 располагаются на базе поликлиник.

Еще девять находятся в негосударственных медицинских учреждениях. Это клинический медицинский центр Пензенского государственного университета, диагностический центр ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова, клинико-диагностический центр «Медиклиник», больница «РЖД-Медицина» и медцентр «Эскулап».