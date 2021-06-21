EN
18:25:27 Понедельник, 21 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области имеется примерно 30 тыс. доз вакцины от коронавируса — Космачев

10:56 | 21.06.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Примерно 30 тыс. доз вакцины от коронавируса имеется в наличии в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев в понедельник, 21 июня.

В Пензенской области имеется примерно 30 тыс. доз вакцины от коронавируса — Космачев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, всего субъект федерации получил 190 тыс. доз, из них использовано 161 тыс.

«У нас на остатках, на складах 30 тыс. доз вакцины», — сказал Вячеслав Космачев в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Он добавил, что для каждого муниципального образования, а также для каждого ведомства, предприятия и учреждения должен быть составлен так называемый «антиковидный паспорт».

«Каждый руководитель учреждения, предприятия, ведомства отвечает за исполнение плана по этому «антиковидному паспорту», — отметил врио зампреда облправительства.

Кроме того, Вячеслав Космачев акцентировал внимание присутствующих на необходимости соблюдения санэпидтребований.

«Маски, дистанция, ограничительные мероприятия — все очень жестко используем», — подчеркнул он.

Новости партнеров
Читайте также
Суд увеличил до 600 тыс. рублей размер компенсации женщине, лишившейся руки на работе В Пензе 26 июня ограничат продажу алкоголя
Михаил Дралин выступил на втором этапе Российской серии кольцевых гонок В Пензе выявлена поддельная 5-тысячная купюра
В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом Мельниченко обратил внимание на влияние вакцинации от коронавируса на экономику
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама