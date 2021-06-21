В Пензенской области имеется примерно 30 тыс. доз вакцины от коронавируса — Космачев Медицина

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Примерно 30 тыс. доз вакцины от коронавируса имеется в наличии в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев в понедельник, 21 июня.

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По его словам, всего субъект федерации получил 190 тыс. доз, из них использовано 161 тыс.

«У нас на остатках, на складах 30 тыс. доз вакцины», — сказал Вячеслав Космачев в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Он добавил, что для каждого муниципального образования, а также для каждого ведомства, предприятия и учреждения должен быть составлен так называемый «антиковидный паспорт».

«Каждый руководитель учреждения, предприятия, ведомства отвечает за исполнение плана по этому «антиковидному паспорту», — отметил врио зампреда облправительства.

Кроме того, Вячеслав Космачев акцентировал внимание присутствующих на необходимости соблюдения санэпидтребований.

«Маски, дистанция, ограничительные мероприятия — все очень жестко используем», — подчеркнул он.