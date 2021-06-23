EN
04:07:06 Четверг, 24 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сосудистый центр пензенской больницы №6 получил четыре прикроватных монитора

17:09 | 23.06.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Четыре прикроватных монитора, позволяющих следить за состоянием пациентов после операций, поставлено в региональный сосудистый центр пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

Сосудистый центр пензенской больницы №6 получил четыре прикроватных монитора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мобильное оборудование помещается на тумбу рядом с кроватью, датчики отслеживают основные жизненные показатели пациента после операции. Все данные передаются на один большой стационарный монитор, который находится на посту медицинской сестры, что позволяет следить за состоянием здоровья пациентов в режиме реального времени», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что оборудование установлено в отделении нейрореанимации и в реанимационной палате.

«Стоимость следящей аппаратуры — 3 млн. 380 тыс. 270 рублей. Финансовые средства для ее приобретения выделены из средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования», — сказано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Лунинском районе ликвидирован лесной пожар Жительница Пензы приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство супруга
В Пензенскую область доставлено 5,4 тыс. доз вакцины «Спутник V» В Пензе пять человек пострадали при столкновении легковушки и автобуса
В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом В ДТП в Сердобском районе погиб один человек, двое пострадали
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама