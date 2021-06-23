Сосудистый центр пензенской больницы №6 получил четыре прикроватных монитора Медицина

Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Четыре прикроватных монитора, позволяющих следить за состоянием пациентов после операций, поставлено в региональный сосудистый центр пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

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«Мобильное оборудование помещается на тумбу рядом с кроватью, датчики отслеживают основные жизненные показатели пациента после операции. Все данные передаются на один большой стационарный монитор, который находится на посту медицинской сестры, что позволяет следить за состоянием здоровья пациентов в режиме реального времени», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что оборудование установлено в отделении нейрореанимации и в реанимационной палате.

«Стоимость следящей аппаратуры — 3 млн. 380 тыс. 270 рублей. Финансовые средства для ее приобретения выделены из средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования», — сказано в сообщении.